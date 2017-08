Kvikevitten flytter til Algade

(Last Updated On: 15. august 2017)

Denise Nielsen kan se over til sin nye forretning i Algade 10. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Efter 19 år i Jernbanegade – og inden da var der 2½ år i Vestergade – flytter indehaver af kiosken Kvikevitten, Denise Nielsen, sin forretning til Algade 10. Det er der, hvor tøjforretningen Cloud Nine ind til for nylig havde til huse.

– Jeg er ved at vænne mig til tanken, og nu glæder jeg mig til at flytte, fortæller Denise Nielsen.

At hun nu, efter 19 år, flytter til nye lokaler, skyldes flere ting:

– Det nuværende sted er for stort. Her er flere rum, som jeg ikke bruger – og så føler jeg mig meget alene, siger kioskindehaveren med et smil.

Ud over nye lokaler vil der ikke være ændringer. Man kan fortsat handle typiske kioskvarer, tips og lotto, og en særskilt afdeling med spillemaskiner vil der også blive plads til i Algade.

Åbningstiderne er også uændret, hverdage fra 6.30 til 17, lørdage fra 8 til 13, mens kiosken holder lukket om søndagen.

Kvikevitten åbner i Algade mandag morgen den 28. august kl. 6.30.

rmh