Kvindearrangement

(Last Updated On: 11. september 2017)

Line Krogh Lay (fra Radikale Venstre) er medarrangør af et politisk møde for kvindelige kandidater, hvor kun kvinder har adgang. Tankegangen er åbenbart, at kvindelige politikere har et fællesskab, som rækker ud over de politiske forskelle, der er mellem partierne. Man undres.

I min optik har Line nogle fornuftige og fremadrettede synspunkter omkring vore vandløb, men betyder kvindefokuseringen, at hun hellere vil samarbejde med en kvinde, der har sit ståsted i (u)bæredygtigt landbrug, frem for en mand med en ægte naturinteresse. Man må vel vægte synspunkterne frem for kønnet.

Den væsentligste grund til, at jeg forlod Alternativet og dermed mit kandidatur var, at jeg fik nok af dets udemokratiske, topstyrede betonfeminisme. Jeg fandt ud af, at jeg er blevet for gammel til at samle på ærgrelser.

Jeg træder gerne til side for kvinder, der er bedre kvalificerede end mig. Dem er der – afhængigt af emnerne – mange af, men jeg træder ligeså gerne frem foran kvinder med ringere kvalifikationer, og dem er utroligt nok også mange af.

Charlotte Hansen var Alternativets spidskandidat, fordi hun var den bedste af os.

Jeg ved nu hvilke politikere, jeg ikke skal stemme på. Det er de kvindelige kandidater, der deltager i det lukkede arrangement. De skuer bagud og ikke fremad.

Jeg kan ikke komme i tanke om én eneste politiker, mand eller kvinde, der har gjort en forskel på grunde af sit køn.

Niels Hansen

Forhenværende kandidat for Alternativet