Kyndelmisse fejres

Store Heddinge: Kyndelmisse, eller Mariæ renselsesdag, er en gammel kristen helligdag den 2. februar. Nogle kalder den også for Kjørmes Knud. Dagen markerer lysets komme, fordi vi er halvvejs gennem vinteren. Og kan det gøres bedre end med en koncert.

En sådan finder sted i Store Heddinge Kirke, som er ude i god tid, og spiller op allerede søndag den 29. januar kl. 15.

Opera, and all that jazz…

Kyndelmisse-koncerten er med sopran Tatiana Kisselova og pianist Nikolaj Skaaning.

Store Heddinge Rotary Klub, der sammen med kirken står bag arrangementet, lover et opmuntrende program af smukke, lyse, fortryllende og festlige toner.

De to kunstnere har samlet et meget blandet program indenfor opera, operette, musical, jazz, viser og klaverspil.

Programmet vil byde på komponister som Mozart, Lehar, Gershwin, Niels Lan Doky, Michael Bojesen, Andrew Lloyd Webber, Tchajkovskij og mange andre.

Forfriskning med i prisen

Tatiana Kisselova er fra Rusland, men nu bosat i Borup. Og Nikolaj Skaaning kender lokale folk måske som organist i Varpelev og Hårlev Kirke.

For at give de to kunstnere en chance for at tørre sveden af panden, bliver der indlagt en pause under koncerten med tid til en forfriskning for publikum. Hvis man køber en billet til 100 kr., så får man en pauseforfriskning med i prisen. Og er man så heldig at være barn eller under 18 år, er koncerten gratis.

Støtte til hjælpearbejde

Der er muligt at købe billetter på sanktkatharinakirke.dk samt kirkekontoret@storeheddingekirke.dk, og på tlf. 91 15 89 87. Restbilletter sælges ved indgangen.

Et eventuelt overskud fordeles mellem kirkens og Rotarys hjælpearbejder.

sky

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)