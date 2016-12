Lær om køb og brug af rejsekortet

Store Heddinge: Ældre Sagen Store Heddinge har tidligere haft stor succes med arrangementer, hvor DSB kommer og fortæller om rejsekortet.

Nu inviterer foreningen til endnu et »rejsekort-møde« med DSB.

– Set i lyset af den aktuelle debat i medierne om prisstigningerne for pendlere, vil vi i Ældre Sagen gerne præcisere, at arrangementet handler om køb og brug af rejsekort samt om søgning af priser, siger Annemarie Petersen fra Ældre Sagen Store Heddinge.

De nye pendlerpriser under Takst Sjælland, som træder i kraft den 15. januar, er således ikke på mødeagendaen.

Arrangementet afholdes den 6. januar i Ældre Sagens IT-lokale, Egestræde 14 i Store Heddinge, hvor DSB vil fortælle, hvad der er sket på rejsekortområdet siden sidst, de besøgte Store Heddinge.

F.eks. hvis du, som har en smartphone, kommer i tanker om, at du glemte at checke ud, da du forlod toget. Der vil også blive lejlighed til at stille relevante spørgsmål.

– Der er afsat tre timer til mødet. Hvis der bliver tid til det, kan der gives hjælp til bestilling af rejsekort, også pensionistrejsekort med foto, dog kun til deltagere med dankort eller tilsvarende betalingskort. NemId er ikke et krav, men medbring nøglekort, hvis du har et. Har du ikke NemId, så skal du også medbringe sygesikringskort og pas, kørekort eller dåbsattest, oplyser Annemarie Petersen.

Der er gratis adgang, men da pladsen er meget begrænset, skal man tilmelde sig – efter først til mølle princippet – til Annemarie Petersen på telefon 20706828 eller på mailadresse egestraede14@gmail.com.

Da der oprettes venteliste ved for mange tilmeldinger anmoder Ældre Sagen indtrængende om at melde afbud senest den 5. januar; i en akut situation kan der meldes afbud 6. januar mellem kl. 6 og 7.

Skulle tilmeldingerne overstige alle forventninger, har DSB lovet at komme igen den 20. januar.

Alle som er på venteliste – eller har meldt afbud – vil få besked så hurtigt som muligt efter den 6. januar om, hvorvidt det ekstra arrangement vil blive afholdt.