Strøby: Der blev stjålet seks stole med specialsyet, beige- og hvidstribet betræk samt to pendel lamper ved et indbrud i et sommerhus på Brinken.

En nordvestvendt hoveddør er brudt op, og indbrudstyven har bevæget sig rundt i hele sommerhuset.

Indbruddet er sket på et tidspunkt mellem den 4. og den 20. januar.