(Last Updated On: 31. maj 2017)

Der lyder kritiske røster om forholdene i hjemmeplejen og på plejehjem, men der er også de positive som i Stevns Kommune.

Der kommer hele tiden nye historier i medierne om situationen i den kommunale hjemmepleje, om ældre der ikke får en ordentlig pleje, om nedskæringer i personalet, så der ikke er tid til snak og nærvær med den ældre.

Jeg er ikke i tvivl om, at sådan er det nogle steder. Men der er også mange positive historier. Én af dem findes i Stevns Kommune. Inden for et år mistede jeg både min mor og far, og i den forbindelse kom jeg tæt på hjemmeplejen i Rødvig og personalet på kortidsafsnittet på plejehjemmet Hotherhaven i Hårlev.

Min far tilbragte den sidste tid hjemme, og familien var omkring ham. Vi havde ikke før været tæt på et døende menneske, så der var mange spørgsmål, men hjemmehjælpere og sygeplejersker gav sig god tid til at komme med svar. Det gav en tryghed i noget svært og ukendt. Der var altid tid til en ekstra kop kaffe og et smil og snak om stort og småt. Der var tidspunkter, hvor tårerne kom, og så blev der lagt en trøstende hånd på skulderen.

Efter min fars død havde hjemmeplejen et specielt fokus på min mors behov. De sørgede for, at de hjemmehjælpere, der kom i hjemmet, var nogle, hun var tryg ved.

Min mor tilbragte hendes sidste tid på plejehjemmet, og her mødte vi et engageret personale, som gjorde alt, for at min mor trivedes. De lavede hendes havregrød ekstra god, de kiggede tit inden for på stuen, også selv om de havde nok at se til. De fandt gæstesengen frem, da de hørte, at jeg kom fra Jylland. De serverede kaffe og kage, frisk vand og saftevand.

Sorgen over mine forældre fylder meget, men hjemmehjælpernes og plejepersonalets omsorg og medmenneskelighed har gjort det lettere for mig at være i det.

De gav mine forældre den bedste pleje i de sidste dage af deres liv.

Jeg havde aldrig prøvet før at være så tæt på døende mennesker, men deres hjælp og støtte gjorde, at jeg kunne være i det på en tryg og værdig måde, og at jeg har fået et andet forhold til døden.

Anette Ingemansen

Vejlevej 7

Fredericia