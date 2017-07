Lejrplads med telte og møllehjul

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Stevns/Sønderborg: Siden lørdag har Danmarks største spejderlejr været i gang. I alt 37.000 spejdere har etableret en kæmpe lejr i Sønderborg, heraf 250 spejdere fra Stevns og Faxe kommuner.

De lokale spejdere bor i underlejren »Møllen« og har kaldt deres eget kvarter »Blåbækmøllerne«. Der bor også spejdere fra England, Tyskland og Frankrig i »Møllen«.

Siden ankomsten lørdag har der været travlhed med at stille telte op og indrette lejrpladsen, blandt med spiseborde bygget af rafter.

Som et fælles vartegn for kvarteret blev der søndag bygget en model af et møllehjul. Her hjalp spejdere fra de forskellige korps hinanden med byggeriet.

– Det kunne godt være udfordrende at forstå hinanden, for hvad hedder de forskellige ting på de forskellige sprog. Knob: Knots, knoten, noeuds, Reb: rope, seil, corde. Save: saws, sägen, scies. Eller også må man jo bruge de bedste tegn til at forstå hinanden. Det lykkedes da også at få bygget møllehjulet ved fælles hjælp, og det skaber venskaber på tværs at løse opgaver sammen, siger gruppeleder for De Grønne Pigespejdere i Haslev, Kirsten Mostrup.

Søndag aften var alle 37.000 spejdere samlet til stor åbningsbål med show og fællessang.

March og armbøjninger

– 17 tropsspejdere fra Stevns-Nord gruppe i Strøby Egede var på Sønderborg slot til et løb om Sønderborgs historie, der var blandt andre aktiviteter, “tyske” soldater, der efter deres eget udsagn “ydmygede, råbte og hev spejderne igennem sølet, for at gøre dem klar til krig” – 1. Verdenskrig, udtaler trops- og gruppeleder Rikke Glückstadt Eriksen fra Stevns-Nord gruppe.

Der var tydeligt stor forskel på kvaliteten af “soldaterne”. Granater blev tabt og straf blev udmålt med armbøjninger men selv straffen var svær at gennemføre for enkelte “soldater” under stor latter. Først 15 armbøjninger, så 10 og endelig trussel om at blive skudt.

Alle 17 spejdere vendte dog helskindet tilbage til lejren – spejderne oplevede det historiske vingesus og blev en stor oplevelse rigere.

(Privatfotos)