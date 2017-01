Leonardo da Vinci kommer på besøg

Store Heddinge: Når Stevns får besøg af en så fornem gæst som renæssance-kunstneren Leonardo da Vinci, må introduktionen til denne teaterforestilling nødvendigvis starte i den græske mytologi.

Her fortælles om Asterion som navn på hele to hellige konger af Kreta. Asteroide er afledt af græsk, og det ved vi er småplanetariske himmellegemer. Men læger ved også, at det er navnet på en kraniedel.

Asterions Hus spiller

Men først og fremmest er det navnet på en spændende teatergruppe, der gæsteoptræder i Erikstruphallen torsdag den 26. januar kl. 19.30.

Og de optræder med en fantastisk, visuel forestilling: Leonardo. Og jo, den bygger på Leonardo da Vinci, ikke mysteriet, men kunstnerens livsværk.

Stor fysisk præstation

Teatret tager publikum med ind i Leonardos billedverden. Detaljer i nærbilleder eller totaler af de berømte portrætter og skikkelser viser sig i Tilde Knudsens skikkelse.

Hun er en ubegribelig adræt og fysisk skildrer af Leonardos tegninger af legemets anatomiske strukturer. Hendes medspiller er Peter Kirk.

Sidst Asterions Hus gæstede Stevns, var det med et brag af en forestilling i Boesdals Kalkbrud.

Der er billeder og dans

Det er en sanselig forestilling, hvor publikum bogstaveligt træder ind i renæssancemennesket, kunstneren og videnskabsmanden Leonardo Da Vincis studerekammer og univers.

Leonardos livsværk bliver levendegjort gennem klassiske lysprojektioner, associative sceniske og rytmiske billeder, anatomisk dans, matematisk poesi og holistisk nysgerrighed.

Det er Stevns Teaterforening, der står bag de lokkende ord, og bag værtsskabet for forestillingen, som man kan købe billetter til på stevns-teater.dk.

sky

(Foto: Ingrid Bugge)