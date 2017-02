Let r…. – din by ligner l…!

Af Kent Hedemann Kristensen

Margretheholmsvej 34

København K.



Min kone og jeg kigger på hus, gerne lidt uden for København, et sted med lidt liv og natur.

Store Heddinge dukkede op på radaren. Vi fandt et nogenlunde nydeligt hus på Østergade, som vi kørte ned for at se. Men hvad hjælper det huset, som med lidt renovering, kunne bringes til en rimelig stand, når naboerne lader deres huse forfalde?

Jeg gider ikke være nabo til et forfaldent hus og da slet ikke til en ruin.

Kører man lidt rundt i Store Heddinge slår det en, at der er mange dejlige steder her og der, næsten sweet spots (perler, red.). Men hvad hjælper det, at der er smukke bygninger, forretninger, nydelig belægning og udsmykning, når halvdelen af ejendomsejerne blæser på resten af byen og lader bygningerne forfalde?

Undskyld mit franske, men har du givet op og sidder på den flade? Det må da være til at overkomme at købe hammer og mejsel, en pose spartelmasse og en bøtte maling – eller gider du bare ikke?

Tænk lige over, hvor lidt der skal til fore at få Store Heddinge til at stråle og kom i gang.

Hilsen en mulig tilflytter – håber ikke, at jeg nu bliver rullet i tjære og fjer…