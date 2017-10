(Last Updated On: 2. oktober 2017)

I disse dage er der en kampagne i Stevns Kommune om at putte pap i papircontaineren. Det er et lille skridt i den rigtige retning for at opfylde regeringens ressourcestrategi, men desværre langt fra nok.

For knapt et år siden satte den nuværende flertalsgruppe hele vores affaldsplan på standby i stedet for at medvirke til en grøn omstilling. Det betyder, at vi pt. ingen vegne kommer på trods af, at der er et stort ønske i Stevns Kommune om at sortere mere.

Som bestyrelsesmedlem i Argo (tidligere Kara/Noveren) er jeg rigtig ærgerlig over, at vi halter bagefter i forhold til de andre kommuner. Senest kunne Stevns ikke deltage i et fælles udbud om affaldsbeholdere sammen med Køge og Lejre. Det vil betyde en dyrere løsning, når Stevns på et tidspunkt skal i udbud alene.

Jeg vil kæmpe for, at vi som noget af det første i 2018 sætter gang i hjulene igen og sikrer, at Stevns Kommune lever op til regeringens ressourcestrategi og bidrager til den grønne omstilling.

Anette Mortensen

Borgmesterkandidat for Venstre