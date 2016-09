Line Krogh Lay valgt som spidskandidat

STEVNS: Line Krogh Lay, Radikale Venstre Stevns, blev valgt uden modkandidat og med stor opbakning fra partiets medlemmer.

– Jeg er særdeles tilfreds med at Line har valgt at stille op som spidskandidat og dermed fortsat ønsker at stå i spidsen for Radikale Venstre Stevns politiske arbejde i kommunalbestyrelsen i Stev ns Kommune, og jeg glæder mig over, at hun blev eenstemmigt valgt og dermed har fuld opbakning fra partiets medlemmer, udtaler partiets formand Bjarne Hendrichsen, og fortsætter:

– Line har arbejdet særdeles grundigt og engageret i kommunalbestyrelsen og formået at sætte markante radikale fingeraftryk på en række beslutninger, hvilket vi naturligvis sætter stor pris på.

Jørgen Gregersen, som sidder i kommunalbestyrelsen på Stevns, har givet tilsagn om at han stiller op for Radikale Venstre til kommunalvalg 2017.

Tekst og foto: Charlotte Skøtt