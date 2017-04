Livet er en leg for 95-årige Gurli

(Last Updated On: 25. april 2017)

Gurli Larsen har boet i Rødvig siden 1946, og i mange år var hun medhjælpende hustru på manden, Jens Larsens, gartneri. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Hver fredag formiddag mødes 14 motionister til stolegymnastik i den store sal på Harmonien. Iblandt er Gurli Larsen, der har været med siden holdet startede op for fem år siden.

Fredag den 21. april var sidste dag inden sæsonslut – og så var det også Gurli Larsens fødselsdag. 95 år fyldte hun, og ja, hun er holdets ældste.

Skål i champagne

Inden motionsøvelserne gik i gang, bød fødselaren på boblende champagne og velsmagende kransekage – hjemmebagt, naturligvis.

Og på lørdag bliver Gurli Larsen fejret af venner og sin familie, der blandt andet tæller seks børn, ti børnebørn og 15 oldebørn.

For øvrigt er Gurlis ene datter, Kirsten, også med på holdet. Og de følges til gymnastik hver fredag, for de bor på samme vej i Rødvig.

Motion og grin

At alderen ikke er en hindring, er Gurli Larsen et glimrende bevis på. Hun deltog i alle øvelserne, både dem, der foregik på gulv, på stol, med og uden bold og med elastik i ribben.

Underviser på holdet er Inger Snoer. Hun er pensioneret gymnastik- og matematiklærer og har været aktiv gymnast i adskillige år, senest på DGI’s seniorlandshold.

Hver fredag sørger hun for, at de 14 motionister får både bøjet og strækket, strittet og krummet, vippet, rystet, skubbet, løftet og trænet balancen. Og selvom en stor del af øvelserne foregår på stol, er det ikke til hinder for, at pulsen stiger.

Der er dog også tid til masser af grin og sjov. Blandt andet når Ingers mand, som også er deltager på holdet, ser sit snit til at komme med et morsomt indslag, når Inger skal skifte musik. Også denne fredag rystede han en sjov vittighed ud af ærmet, og det endda på tysk.

Sæsonen med stolegymnastik er slut for i år, og holdet starter op igen til september.

rmh

Opvarmningen foregår ofte med en fluesmækker i hånden, og så gælder det om at ramme de mange balloner. (Foto: Rikke Michael Hansen)