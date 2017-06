Livlig aktivitet i boldklubben

(Last Updated On: 7. juni 2017)

Store kampdag blev afviklet Kr. Himmelfartsdag i høj solskin. (Foto: Tina Hoffmann-Rasmussen)

Store Heddinge: Der blev lørdag den 27. maj afholdt Store Kampdag i Store Heddinge Boldklub, hvor de fleste af klubbens hold havde besøg af gæster fra det meste af Sjælland.

Over 500 personer var forbi banerne, hvor der udover fodbold var hoppeborg, musik, konkurrencer og salg af mad og drikkevarer – og mere end 20 kilo grillpølser blev af frivillige tilberedt i den store grill og solgt.

Næste Store Kampdag bliver engang i enten august eller september.

Stor tilslutning til torsdagcafé

Succesen fra de to foregående gange fortsatte, da mere en 75 valgte at deltage i seneste »Torsdagscafé«, som blev afholdt den 1. juni. Her mødes spillerne på tværs af årgange, spiser aftensmad og hygger sig, og familierne er også velkomne.

– Denne gang var vejret heldigvis godt, så der blev dækket op på terrassen for at få plads til alle, siger formand for Store Heddinge Boldklub, Mikkel Hoffmann-Rasmussen.

Næste gang med mulighed for at købe aftensmad i klubhuset bliver torsdag den 17. august.