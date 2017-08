Løje’s fortsætter med ny indehaver

(Last Updated On: 8. august 2017)

Ægteparret Hans Jørgen og Vera Løje har valgt at stoppe, men deres livsværk Løje’s El-Service fortsætter

Hans Jørgen og Vera har snart sidste arbejdsdag på kontoret i Vestergade 21D. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Den 1. september i år får Løje’s El-Service ny ejer. Efter 32 år med egen elvirksomhed har elinstallatør Hans Jørgen Løje og hans hustru Vera Løje valgt at sælge. Ny indehaver er elinstallatør Lasse Aagaard Hansen fra Vråby, som også ejer Herfølgevirksomheden Stensbjerg El ApS.

– Det er lidt som en drøm, der er gået i opfyldelse. Vi havde næsten ikke turde håbe på, at der kom nogle, som ville overtage og køre virksomheden videre. Stensbjerg overtager både butik, værksted og medarbejdere, så virksomheden fortsætter, som den plejer – bare uden Hans Jørgen og jeg. Det er vi rigtig glade for, siger Vera, der i en årrække var formand for Store Heddinge Handelsstandsforening.

Hun har gennem alle årene stået i butikken med belysning og andre elartikler, de seneste mange år med hjælp fra Ulla Dalsgaard, som også stopper den 1. september. De fire elektrikersvende, som er ansat hos Løje’s El-Service fortsætter alle under den nye ejer.

Parken i Lyderslev

Som selvstændig arbejder man typisk mange timer hver uge. Det gælder også Hans Jørgen og Vera, men snart får de en helt anden hverdag.

– Vi bor i Lyderslev, hvor vi har vores egen park, vores fristed, kalder vi det. Vi ser begge frem til at få mere tid til det. Det skal blive rigtig rart, siger Hans Jørgen med et smil.

– Vi har så mange siddepladser rundt omkring i haven, men vi sidder der aldrig. Det skal vi til nu, siger Vera.

Og park kan man vist ikke komme uden om, for grunden er på i alt 24.000 kvadratmeter. Det tager 5 til 6 timer bare at slå græsset, og så er der alt det andet, som pasningen af en have indebærer. Heldigvis er både Vera og Hans Jørgen glade for havearbejdet.

Udover parken er der også geder, katte, høns, fasaner, duer og andre fugle at passe. Og mere tid til børn og børnebørn, til tømrerværkstedet, hvor Hans Jørgen bygger nye ting, blandt andet bænkene til haven samt den årlige vandretur til Østrig.

– Vi glæder os, men vi kommer til at savne det sociale og vores kunder, siger Hans Jørgen.

– Vi er dybt taknemmelige over for vores kunder, for den tillid de har vist os gennem alle årene, supplerer Vera.

Fredag den 15. september er der mulighed for at sige farvel til »de gamle« og goddag til »de nye« ved en reception i butikken.

rmh