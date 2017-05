Lørdagsåbent fortsætter

(Last Updated On: 2. maj 2017)

Med undtagelse af nogle enkelte lørdage har rådhuset i Store Heddinge siden 1. april 2016 haft åbent om lørdagen i Pas & Kørekort. Torsdag vedtog en enig kommunalbestyrelse at gøre ordningen permanent

Stevns: Trods forvaltningens anbefaling om kun at holde lørdagsåbent i forbindelse med højsæsoner for ferieperioder, vedtog en enig kommunalbestyrelse, at der fremover – på nær særlige lørdage – skal være lørdagsåbent hver lørdag for pas- og kørekortekspeditioner på rådhuset i Store Heddinge.

En evaluering af de 47 lørdagsåbninger viser, at der det seneste år har været 813 ekspeditioner om lørdagen. Det svarer til 13,14 procent af alle ekspeditioner i Pas & Kørekort, og over halvdelen af disse ekspeditioner var bestilling af pas. Det højeste antal ekspeditioner på en lørdag var 36, mens det laveste antal var 2. 60 procent af alle lørdagsekspeditioner ligger op til især sommerferien samt ved efterårs- og vinterferien.

Beslutningen om at gøre ordningen permanent medfører en tillægsbevilling på 180.000 kroner til øgede lønomkostninger.

Inge Milbrat (løsgænger) fik ført til protokols, at hun gerne ser en lignende ordning for borgerne i Strøby Egede.

Mere lørdagsarbejde

Samme personalegruppe har oplevet øgede arbejdsopgaver i forbindelse med de mange vielser, der finder sted. Sammenligner man med samme periode sidste år, fra januar til midt april, var der i 2016 11 borgerlige vielser mod 100 vielser i 2017.

Det er især det lokale bryllupsfirma, Magical Weddings, der er årsag til den store stigning i antal vielser.

Mange af de borgerlige vielser finder sted om lørdagen, hvor kommunen også skal sørge for vidnevagter. Derfor har Økonomiudvalget anmodet forvaltningen i Stevns kommune om at fremlægge en tilsvarende sag i forhold til arbejdet med vielser.

rmh