Lokal gruppe vil åbne en rummelig arbejdsplads

(Last Updated On: 14. juni 2017)

Store Heddinge: Et gammelt dansk ordsprog lyder: “Renlighed er en god ting, sagde kællingen. Hun vendte særken nytårsaften.«

Den køber fire initiativrige stevnsboere ikke. De overtager nemlig det eksisterende møntvaskeri i Rengegade i Store Heddinge, der er ved at lukke.

Nytænkende arbejdsplads

Møntvaskeriet i Rengegade skal drives videre som arbejdsplads med jobs til borgere med særlige behov. En gruppe lokale er i gang med forberedelserne til at etablere en socialøkonomisk virksomhed med fortsættelse af møntvaskeriet som omdrejningspunkt.

Det nye vaskeri kan tilbyde full-service-vask til både turister, campister og fastboende, og hente snavset tøj og bringe nyvasket tøj retur.

– Vi overtager forretningen den 1. august, forklarer en af initiativtagerne Jesper Yde Knudsen, der samtidig oplyser, at hvis man er interesseret i at bidrage til etableringen af den socialøkonomiske virksomhed, så er der stiftende generalforsamling den 28. juni. kl. 19.30 i Tinghuset i Store Heddinge.

Det skal blive en folkesag

Møntvaskeriet skal moderniseres med nye maskiner med lavere strømforbrug og mulighed for betaling med dankort og MobilePay.

Der vil blive etableret et selskab, som skal opbygge en egenkapital, som gør det muligt at indgå i samarbejde med en bank og et leasingselskab. Der vil blive sat et antal anparter i selskabet til salg, som giver medbestemmelse i den socialøkonomiske virksomheds drift og udvikling. Desuden appellerer initiativtagerne til, at andre interesserede yder den socialøkonomiske virksomhed langsigtede lån i form af mindre pengebeløb.

