Er loven ikke lige for alle?

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Vi er et lille vejlaug bestående af seks matrikler i Valløby, som undres over den behandling, man som borger får, når kommunen laver fejl i sagsbehandlingen.

I starten af 2016 lod kommunen en kommende bygherre stå for at spørge naboer om lov til ny overkørsel til Møllehøjen fra hans nabogrund. Nogle af naboerne sagde ja, mens størstedelen af naboerne sagde nej.

Stevns Kommune efterspurgte ikke svar fra alle naboer på vejen og godtog mindretallets ja. Kommunen gav tilladelse til en ny overkørsel uden at tage hensyn til den eksisterende lokalplan 15 for Møllehøjen, Valløby, som blandt andet angiver, at etablering af ny overkørsel ikke er tilladt.

Stevns Kommune har tilsyneladende rådgivet bygherre i, hvordan han kunne omgå lokalplanen ved at opsøge den oprindelige ejer og tinglyser af Møllehøjen for at give ham vejret til Møllehøjen. Vejret kan gives af ejeren af Møllehøjen, og sammen med mindretallets ja gav kommunen sin accept til overkørsel uden om lokalplanen.

Ved henvendelser har kommunen reageret med teflonsvar. De erkender deres fejl i sagsbehandlingen, men vi kan sagsøge bygherre, hvis vi er uenige i deres beslutning. Bygherre får mulighed for at søge dispensation for lokalplanen, som afgøres inden længe. Og ved en klage er det selvsamme sagsbehandlere, som får lov til at behandle klagen – overraskende nok ikke til vejlaugets fordel, selvom vi har planloven på vores side.

Hele tiden har vi som vejlaug skulle bevise, at vi rent faktisk har ret. Stevns Kommune undskylder sig med rod i gamle sager, samt at de ikke havde kendskab til lokalplanen på trods af, at denne bliver nævnt tidligt i sagsforløbet, viser den aktindsigt, som vejlauget har søgt.

Som et lille vejlaug kan vi ikke mønstre penge til en advokat for at bevise vores ret. Men vi har fundet ud af, at der findes andre muligheder for, at lovgivningen bliver overholdt, som vi går efter. Kan det være rigtigt, at loven ikke er lige for alle?

Skrevet af

Møllehøjen Vejlaug

Møllehøjen 2-12

Valløby