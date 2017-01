Luk Expladan

Af Jens Viggo Moesmand

Hyldevænget 31, Hårlev

Genbo til Expladan

Så skete det igen. Efter en lang ferie brændte fabrikken pludselig. Ikke et problem for vagthavende hos sikkerhedsmyndigheden: “en vej ved Hårlev” med “industribygninger, der ligger ved vejen, så det er ikke et befolket område”. Konklusion: varsling eller evakuering er unødig. Jeg havde ellers igen lige fjernet en masse plastikaffald fra haven, noget meget småt, andet meget stort: kubikmeter store plastsække fra “Dansk Retursystem”. Længere væk er Expladan ikke. Plastaffald flyver ud hele tiden, mens røg fra en brand bliver inden for hegnet!

Politiet meddeler sikkerhedsbeslutninger uden gnist af ide om, hvordan virkeligheden ser ud: Expladan er omgivet af beboelser.

Denne gang gik det godt!

Det er helt indlysende, at fabrikken er til fare for sine omgivelser. Igen og igen brænder den. Om dagen kan fabrikken ikke brænde ned, for brandstationen ligger lige ved siden af, så brande bryder ud på det farligste tidspunkt: om natten, når ingen er vågne!

Sådan en virksomhed hører ikke hjemme i et beboelsesområde, der risikerer giftig røg, hver gang det brænder. Et område, der ikke kan forvente varsling, når der udbryder brand, for “det er ikke befolket”.

Heldigvis har virksomheden ikke en ajourført driftsgodkendelsen. Den er strandet i Miljøklagenævnet. Med den brændte fabrik er godkendelsens forudsætninger nu borte. Kommunen må kalde sit forslag til miljøgodkendelse tilbage og revurdere, om driften skal fortsætte. Virksomhedens drift er i dag ikke lovmæssigt beskyttet, og med endnu en udbrændt produktionshal er det økonomiske tab begrænset.

Det er nu eller aldrig!