Lukning af lægevagten

(Last Updated On: 27. september 2017)

Lægevagten i Ringsted, Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Vordingborg og Nakskov er lukningstruede per 1. januar 2018.

Årsagen er ifølge Praktiserende Lægers Organisation (PLO), at det er svært at skaffe praktiserende læger, som er klar til at arbejde om aftenen og natten. Der mangler simpelthen læger.

For mig og min familie er det vigtigt, at sundhedsvæsenet er så tæt på som overhovedet muligt. En lægevagt i nærheden giver tryghed i hverdagen. Derfor er overvejelserne om at lukke lægevagterne helt forkert. I de berørte områder får de meget langt til en alternativ lægevagt.

Jeg mener Region Sjælland skal arbejde for en øget nærhed i sundhedsvæsenet og et sundhedsvæsen der møder borgerne.

Derfor skal der politiske løsninger til, for at vi alle har let adgang til praktiserende læger og lægevagten.

I overvejelserne om at lukke lægevagter, vil der fortsat være lægevagt-klinik på sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.

John Wennerwald

Regionsrådskandidat i Region Sjælland for Socialdemokratiet