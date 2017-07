Lydavis kan fejre et års jubilæum

(Last Updated On: 5. juli 2017)

Stevns Lydavis har nu snart fungeret et år til stor glæde og gavn for de 25 blinde eller svagtseende, som hver uge modtager en CD med stof indtalt fra Stevnsbladet

De fantastiske og dygtige frivillige i gang med at indtale Stevnsbladet som lydavis. (Privatfoto)

Store Heddinge: CD’en produceres i samarbejde med Stevns Lokalradio, der stiller lokaler og teknik til rådighed for de frivillige indlæsere. Det er Stevnsbladet naturligvis dybt taknemmelige for. Men PostNord! Øv.

Desværre har det i den sidste tid være så som så med aktualiteten i Lydavisen, med den nye postlov blev begrebet “Blindepost” nedgradueret fra A-Post til B-Post.

– Lydavisen har sommetider være så forsinket, at et nyt Stevnsbladet allerede har været på gaden, fortæller Leif Nielsen fra gruppen af de rare frivillige, der aldrig giver op.

Medborgerligt initiativ

Det har tidligere kommunalbestyrelsesmedlem fra SF, Birgit Smedegaard, rådet bod på. I samarbejde med Stevns Frivillighedscenter er det lykkedes hende at samle 10 personer, der gerne vil dele Lydavisen ud, samme dag den er produceret.

Jens Kierkegaard, der med sin klub for blinde, i første omgang satte gang i Lydavisen, er meget glad og overrasket over den velvillighed, som både dem, der producerer Lydavisen lægger for dagen, og for de nye omdelere, der farer ud med de nybagte CD’ere på deres omdelingstur.

Et fantastisk medborgerligt initiativ, der fortjener stor tak.

sky