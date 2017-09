Lystbådehavn skal udvikles

(Last Updated On: 19. september 2017)

Noget af det bedste ved sommeren, er gåturen rundt på Rødvig havn med en is i hånden. Det være sig fiskerihavnen som lystbådehavnen. Man møder en god blanding af lokale og turister.

Havnen og alle dens aspekter er et spændende besøg for alle. I de senere år er der kommet flere turister til Stevns. Det er en udvikling, vi skal holde fast i. Det autentiske og ægte skal plejes og bevares, og nye veje og produkter skal finde sin plads. Jeg mener, at lystbådehavnen har potentiale til mere. Flere både, mere liv, flere besøgende, flere moler og overnatningsmuligheder.

I øjeblikket er det Stevns kommune, der ejer havnen. Opgaven med udvikling af havnen er ikke blevet løftet tilstrækkeligt. Derfor mener jeg, at tiden er moden til, at vi finder nye veje for udviklingen af lystbådehavnen i Rødvig. Jeg foreslår, at kommunen danner et selskab til at drive havnen. Et selskab har bedre mulighed for at tiltrække investorer, og et selskab har bedre mulighed for at søge eksterne midler i for eksempel fonde og EU. Udover en selskabsdannelse skal der laves en udviklingsplan for området. Den skal udformes af dem, der har lyst og ideer – og den skal danne fundamentet for en lystbådehavn i fremgang og udvikling.

Steen Nielsen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne

Nr. 3 på den socialdemokratiske liste til KV17