Nu må der filmes ved KB-møderne

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Stevns: På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det vedtaget, at der, efter forudgående skriftlig ansøgning, nu må transmitteres med billeder og eller lyd til kommunalbestyrelsesmøderne.

Flertallet stemte for, mens Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) stemte imod.

Det har frem til nu været forbudt at optage levende billeder eller lyd under møderne, men nu kan private borgere og medier søge om tilladelse til at optage lyd og billeder til såvel direkte transmission som senere gengivelse. Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning, som kommunalbestyrelsen så skal tage stilling til.

I sidste periode undersøgte kommunalbestyrelsen muligheden for – i lighed med en række andre kommuner – at sende direkte TV ud til borgere fra kommunalbestyrelsesmøderne. Dette blev dog ikke vedtaget med henvisning til de økonomiske omkostninger ved at etablere og drifte en sådan mulighed.

Forvaltningen har ikke undersøgt, hvad en sådan mulighed vil koste på nuværende tidspunkt.

rmh