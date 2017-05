(Last Updated On: 17. maj 2017)

At sove ude under stjernerne er en særlig oplevelse – hver gang. Nu kan du prøve det sammen med spejderne fra Klintekongen Gruppe

Aftensamling ved lejrbålet. (Privatfoto)

Store Heddinge: Lørdag den 20. maj inviterer Klintekongen Gruppe alle – ung som gammel, spejder eller ej – til at tilbringe én dag og én nat i det fri; med madlavning, aktiviteter, afslapning og en nat med månen og stjernerne som natlampe

Arrangementet er en del af Det Danske Spejderkorps’ nye initiativ: »Sov Ude«. Det er en landsdækkende mærkedag, der sætter fokus på de små og store oplevelser, som friluftslivet, naturen og mørket tilbyder.

På opdagelse

Klintekongen Gruppe er en af de mere end halvtreds spejdergrupper landet over, der inviterer til Sov Ude.

– Planen er, at vi mødes ved vores hytte på Sigerslevvej 4 i Store Heddinge kl. 16, hvor alle bliver indkvarteret. Der er mulighed for at sove i telt, under åben himmel, i bivuak og i hængekøje ved jorden og i træerne. Aftensmaden tilbereder vi i fællesskab over bål til kl. 18. Vi slutter med bålhygge, sang og aktiviteter inden vi hopper i soveposen kl. 22, oplyser Mirco Jordan, gruppeleder i Klintekongen Gruppe.

Når tusmørket falder, kommer lommelygten frem og man kan gå på opdagelse i området.

Efter en forhåbentlig god nats søvn i det fri vil morgenmaden være klar ved 8-tiden. Dernæst står den på fælles oprydning og et tak for denne gang omkring kl. 10 søndag formiddag.

Husk selv at medbringe en sovepose og lommelygte. Spejderne sørger for bålmad samt morgenmad.

For mere information og meget gerne tilmelding kan Mirco Jordan kontaktes på mijo@outlook.dk eller telefon 29885609.

rmh