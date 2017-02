Madfællesskaber for ensomme ældre

Stevns: Ældre Sagen og Stevns Kommune har modtaget 495.000 kroner til at skabe madfællesskaber for ældre ensomme borgere.

Fællesspisning i Strøby. (Foto: Stevns kommune)

– Ældre Sagen ser frem til at være med til at gøre en forskel for ældre, der er ensomme. Vi ved, at måltidet er et godt grundlag for at skabe kontakt til andre mennesker, siger Hanne Olsen, der er formand for Ældre Sagens Koordinationsudvalg.

Ældre Sagen vil hjælpe med at finde frivillige følgesvende, der kan følges med de ældre til spisningen.

– Vores håb er at hjælpe de ældre med at finde sammen – også gerne omkring andre aktiviteter end spisningen – og hermed at færre borgere oplever at være ensomme, fortæller leder af hjemmeplejen Tine Gylling.

I projektet skal hjemmeplejens personalet uddannes i at opspore ensomhed hos ældre, og dernæst støtte den ældre i at deltage i madfællesskaberne.

Allerede i dag tilbyder Stevns Kommune spisekomsammen i flere fælleshuse ved ældreboligerne. Dette er blevet en stor succes, og planen er at de gode madfællesskaber skal udvides til flere steder i kommunen. Der vil komme tilbud om spisning i fællesskab med andre en gang om måneden i forskellige fælleslokaler.

De ældre, der inviteres med til spisning, vil blive kontaktet direkte. Et måltid koster 55 kroner og består af to retter, kaffe og småkager.

Fakta:

Puljen »Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp« er fra den politiske aftale om Fremtidens Hjemmehjælp fra 2014.

14 kommuner – heriblandt Stevns – får tilsammen 30 mio. kr. til en række projekter, som skal styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre, der netop fokuserer på hjemmeplejens muligheder.

Undersøgelser viser, at blandt mennesker, der modtager personlig eller praktisk hjælp, føler op mod 50 procent sig ofte eller en gang imellem uønsket alene.

Undersøgelserne antyder også, at hjemmeplejen, med den løbende og ofte daglige kontakt med de ældre, har en unik mulighed for at opspore og støtte de ældre, der oplever ensomhed, men at der er behov for forsøg med, hvordan den enkelte hjemmehjælper kan tage hånd om problemet.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet