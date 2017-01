Madglæde og fællesskab

Succesen vokser med »spise-kom-sammen« arrangementerne i ældreboligerne

Stevns: Det er nu tredje gang, at Stevns Kommunes sammen med frivillige spiseværter tilbyder »spise-kom-sammen« i de ældres fælleshuse.

De fleste ved nok, at det at spise, er en social begivenhed. Over 87 procent af danskere, der bor flere sammen, spiser aftensmad sammen mindst fem dage om ugen.

Men samtidig er der over en million husstande med kun én person. Det er situationen for mange ældre.

Spis sammen på hele Stevns

Flere ældre har svært ved at spise nok mad, og det går ud over sundheden, og humøret.

Det er ikke super spændende at spise sin mad alene dag ud og dag ind.

Men nu skal madglæden findes frem igen hos ældre, der har svært ved at spise nok i eget selskab.

Gang i Madservice

I spidsen for et sådant initiativ står Madservice i Stevns kommune.

– Det er skønt at se, at der er så stor opbakning til arrangementerne, hvor der er fuldt hus hver eneste gang, fortæller en af initiativtagerne, leder af Madservice, Anne-Marie Thøgersen.

– Lige nu har vi startet grupper op i Strøby, Lyderslev, Klippinge og Rødvig. Og fra den sidste uge i januar starter vi også op i Hårlev og Store Heddinge. Vi er utrolig glade for, at vi nu kan give tilbuddet på hele Stevns, forklarer Anne-Marie Thøgersen.

– Vi håber, at det kan være med til at styrke samværet og fællesskaberne blandt vores ældre. Samtidig ved vi, at det gode måltid, sammen med andre, øger appetitten og livsglæden.

Hvem vil være spisevært?

Statens Værdighedspulje har spædet til, og derfor har de første måltider været gratis.

Fremover koster et måltid 55 kr., med en kop kaffe og småkage. Men der mangler frivillige spiseværter.

Har man lyst til at skrive ’spisevært’ på sit visitkort, og trække i forklædet én onsdag om måneden ved frokosttid, så kan der skrives eller ringes til Stevns Frivillighedscenter på tlf. 6113 1274, eller mailes til: kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk.

Spis til appetit på livet

Den engelske forfatter Oscar Wilde sagde, at »Efter en god middag kan man klare alt«.

Og vil man hjælpe ældre medborgere til at spise sig glade, så er der brug for gavmilde hænder i Hårlev, Store Heddinge og Klippinge.

sky