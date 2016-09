Mænds Mødesteder Stevns er inspirationsmodel

Mænds Mødesteder Stevns er stadig i fulde omdrejninger, især med at præsentere Stevns på øvrige kommuners kick-off møder for etablering af et Mænds Mødested

Der var fuldt hus på Blommevej den 7. september til inspirations- og sundhedsdag. (Foto: Mænds Mødesteder Stevns)

STRØBY: – De ringer simpelthen efter os. Efter den 7. juni med hæder og pris (hvor Mænds Mødesteder Stevns modtog »Årets Men’s Health Week Pris 2016«, red.), har vi optrådt i Glostrup den 22. juni, i Billund og Grindsted den 9. august, i Høje Taastrup den 30. august og i Brøndby den 1. september, oplyser formanden for Mænds Mødesteder Stevns, Per B. Jensen.

Og der er fortsat bud efter formanden og næstformanden Arne Jensen, som er de to repræsentanter fra Mænds Mødesteder Stevns, der drager ud i landets øvrige kommuner for at fortælle om erfaringerne på Stevns.

I efteråret skal de to herrer – sammen med Forum for Mænds Sundhed og øvrige talere – af sted til Frederikssund, Greve og Sønderborg kommuner for at inspirere og hjælpe med opstart af flere mødesteder rundt om i landet.

Mænds Mødesteder Stevns så dagens lys i april 2015. Det var nummer to Mænds Mødesteder i Danmark, i dag er der 12 steder. Dengang talte medlemstallet på Stevns 12. Det er i dag vokset til 72 medlemmer.

Selvom Mænds Mødesteder Stevns således er blevet inspirationsmodel for andre af landets kommuner, står aktiviteterne på Blommevej 3, som er det daglige mødested for medlemmerne, naturligvis ikke stille af den grund.

– Vi er næsten færdig med en overdækket terrasse, hvortil næsten alle materialerne er leveret af vores mænd selv. Velux støtter os med penge til materialer for en Petanque bane. Inden vinteren sætter ind, går vi i gang med at istandsætte murfacaden – også sponsoreret af vores mænd selv, siger Per B. Jensen.

I huset på Blommevej 3, som er ejet af Strøby Husflidsskole, er også et træværksted, et lille køkken, et fællesrum til kortspil, snak og andre aktiviteter. Mændene drager endvidere – alt efter interesse – på udflugter, fisketure og motionsture i løbet af året.

rmh