Magnoliegården i brand

Endeslev: Der udbrød fredag formiddag brand på specialskolen Magnoliegården på Aggerupvej ved Endeslev.

Østsjællands Beredskab modtog kl. 11.40 alarm fra en automatisk brandmelder, som var udløst. Nogle minutter senere blev 112 alarmeret via telefonen af personale fra skolen, som kunne bekræfte, at det brændte.

Ved ankomsten kunne brandvæsnet konstatere, at der var ild i et værksted. Værkstedet lå i en bygning, der også rummer beboelse samt opholdsstue.

– Alle elever var evakueret, og røgdykkerne fik hurtigt kontrol over branden, der var startet i et oplag af forskellige materialer på gulvet og havde spredt sig til dele af loftet, der derfor blev brækket ned og slukket, oplyser Indsatsleder ved Østsjællands Beredskab, Martin Rohde-Wünsche.

Han oplyser endvidere, at en hel del røg havde spredt sig til resten af bygningen, og at to af skolens medarbejdere i deres forsøg på at slukke branden havde inhaleret røg, hvorfor de blev kørt til sygehuset.

Der skete kun en begrænset skade, og efter endt indsats kunne brandfolkene returnere til stationen for renovering af materiel og indsatslederen overgive stedet til politiet.

Ifølge politirapporten er to ti-årige drenge blev afhørt til sagen, og de erkendte at have sat ild til nogle papkasser. De sociale myndigheder og forældre blev inddraget i sagen grundet drengenes unge alder.

