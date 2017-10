Magnus’ store dag

(Last Updated On: 10. oktober 2017)

Det er ikke hver dag man som 9-årig får en minicrosser af Ønskefonden. Og Magnus var ikke til at skyde igennem.

(Foto: Klaus Slavensky)

“Er det der min?”

Hårlev: Magnus Ulrich er snart ni år, og bor i Store Tårnby. Magnus har muskelsvind, og har ikke kræfter til at gå ret langt.

Derfor har Ønskefonden Danmark valgt at forære stevnsdrengen en sej minicrosser, så han nemmere kan komme omkring.

Livstruende sygdom

“Er det der min?”, udbrød Magnus da han fredag den 6. oktober blev et af Danmarks lykkeligste børn.

En lærer på hans skole havde indstillet ham til Ønskefonden Danmark, som er en organisation, som har til formål at mildne hverdagen hos børn med livtruende sygdomme.

De gøres ved at opfylde et ønske for dem.

Ønskefonden Danmark

Magnus bor på en gård med sine forældre og lillebror. Han har svært ved at komme med sin far ud til fårene og besøge kammerater.

– Vi beder om tre ønsker, fortæller Ingeborg Rudolf, som er regionskoordinator i Ønskefonden, og hun forklarer:

– Ønsket sendes til en lægekonsulent, og så beslutter bestyrelsen hvilket ønske, der opfyldes.

Det der er min!

Magnus havde ønsket en firehjulet motorcykel til børn. Derfor stod familie, venner, folk fra Ønskefonden og pressen parat ved en blankpoleret blå Polaris Outlaw 110, da Magnus kom hjem fra skole.

Et sekund eller to undrede han sig over opbuddet, men så straks minicrosseren.

– Er det der min? Er det min? lød det begejstret, og så kiggede han sig glad rundt og udbrød bekræftende:

– Det dér er min!

Og så blev gaven grundigt undersøgt, lys og motor tændt og hjelmen prøvet. Glæden var større end stor.

Nemmere hverdag

Magnus’ forældre havde været med i planlægningen af overraskelsen.

– Nu kan Magnus komme med mig når vi skal passe fårene, trække hegn og det han godt kan lide, sagde Søren Ulrich, der ligesom Magnus mor Sabine og lillebror Villads smilede om kap med indehaveren af en terrængående mini ATV.

Bageren i Karise havde doneret en Magnus-kagemand, og alle kræfter bag Magnus store dag kunne nyde kage og kaffe, mens det robuste terrænkøretøj skinnede om kap med Magnus.

sky