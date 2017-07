Man arbejder da som 80-årig

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Hjemmeplejens Tine Nygaard Gylling lykønsker sin 80-årige medarbejder Else Dilling-Hansen. (Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Bordet var dækket med Sorgenfri-stellet, som Else og Ib Dilling har haft siden brylluppet i 1956. Men nu er der pyntet op med det i anledning af Elses 80 års fødselsdag.

En institution fylder rundt

En af dem, som fejrer Else, er leder af kommunens hjemmepleje, Tine Nygaard Gylling. Nu er det ikke sådan, at hjemmeplejens førstedame crasher alle 80 års fødselsdage på Stevns. Men Else Dilling-Hansen er en institution i den stevnske hjemmepleje, hvor hun har arbejdet siden 1991. Hun er stadig ansat, og agter at blive ved en del år endnu.

Det første dansetrin

Else Dilling stammer fra Store Ladager ved Roskilde. Som ung gik hun til folkedans, som hun stadig gør, og dér mødte hun manden Ib, som hun blev gift med som 19-årig. Det var kærlighed ved første dansetrin.

Det blev siden til en del tønder land i Varpelev, køer og grise, men Else blev aldrig den glade malkepige, og da det “knirkede” lidt med at få landbruget til at løbe rundt, begyndte Else på den navnkundige møbelfabrik P.J. Furniture i Store Heddinge. Her syede hun betræk til de eftertragtede designmøbler, men hun havde også håndelag for at slibe og bejdse. Det kom hende til gode da hun omkring 1980 begyndte som snedker i firmaet Danclock i Varpelev. En flot velslebet egetræs standerur står som et minde i fødselarens stue.

Tænker altid på andre

Her sidder Else og hendes chef og taler om de mange år som aktiv hjemmehjælper, som i dag kaldes en social- og sundhedsassistent.

– Vi respekterer, at Else holder fri i denne uge, siger Tine Gylling med et smil, der hentyder til de mange praktiske gøremål et rundt fødselsdagskalas kræver.

– De behandler mig jo godt, forklarer Else som årsagen til at hun fortsætter jobbet langt over pensionsalderen, mens hun pakker kollegernes gave op, et gavekort til Hårlev Planteskole.

– Else kommer altid med blomster til vores vagtlokale, fortæller Tine Gylling, samtidig med, at hun prøvesmager den hjemmebagte kringle, som fødselsdagsgæsterne skal nyde godt af.

Et hav af aktiviteter

For Else Dilling har altid gang i noget. Hun er en del af “gåvennerne”, som tager på ture med ældre, der sidder i kørestol. Hun er kasserer i foreningen Familie og Samfund, og så er der folkedansen og den ugentlige gymnastik.

Når man arbejder som sosu-hjælper som 80-årig, er det uundgåeligt at man hjælper mange, der er yngre end en selv. Også selv om man har familie med to oldebørn, som man også skal tage sig af. Det ene af børnebørnene er kollega til Else. Men ellers vil hun helst ikke tage sig af bekendte i Hårlev-området, af etiske årsager. Det kommer for tæt på.

En aktiv tilkaldevagt

Else Dilling har lige fået fornyet kørekortet, selv om det oftest er cyklen, i alt slags vejr, der bringer hende rundt til borgerne.

– Jeg arbejder jo ikke hver dag, siger Else Dilling, for så kan jeg ikke nå de andre aktiviteter.

– Du havde 10-12 vagter i juni måned, supplerer Tine Gylling, hvilket ikke er så lidt, selv om det “kun er personlig pleje og lidt rengøring”, som Else understreger.

Men nu skal der gøres klar til åbent hus. Det sidste skal sættes på fødselsdagsbordet, et bord, som Else Dilling selv har slebet så det skinner. Det vil hendes liv forhåbentlig også gøre de næste mange år.

sky