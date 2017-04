Mandehoved skal have flere busser

(Last Updated On: 24. april 2017)

I sidste uges Stevnsbladet gør et par af vores nye borgere opmærksom på, at busbetjeningen til de mere end 70 flygtninge på Mandehoved er mangelfuld. I SF har vi aldrig rigtig forstået, at Mandehoved skulle huse vores nye borgere, selv om kommunen selvfølgelig har haft et akut problem.

Beboerne på Mandehoved har for nogle måneder siden gjort opmærksom på problemet, idet de har afleveret et brev på rådhuset, uden det kom videre til det politiske niveau.

Når man placerer så mange mennesker på kanten af Sjælland, burde der i det mindste være et rimeligt tilbud af busser. Det er for tiden ikke tilfældet. På hverdage er der fire busser fra Mandehoved, hvor ingen kører tids nok til, at beboerne kan nå til skolen i Køge kl. 8.20. Og der er ingen busser så sent, at de kan deltage i sene eftermiddagsarrangementer. I weekenden er der slet ingen busser, medmindre beboerne kan gå til Sigerslev.

God integration afhænger meget af, at vores nye borgere kan have sociale kontakter med andre borgere.

Desuden bor der en del børn på Mandehoved. Disse har også et transportbehov, blandt andet til børnehave og skole.

Hvis vi ønsker en effektiv integration, er det vigtigt, at vores nye borgere kan udnytte de tilbud, som vi alle sammen kan bruge, for eksempel biblioteket.

SF Stevns

Michael Graakjær, formand

Hans Chr. Rasmussen, sekretær