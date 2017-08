90 børn til AquaCamp i Stevnsbadet

(Last Updated On: 9. august 2017)

Store Heddinge: Svømmeklubben SHS-Stevns har i denne, den sidste uge af skolernes sommerferie, REMA 1000 AquaCamp for 90 børn i alderen 7 til 12 år. En AquaCamp med fire sjove og aktive dage på land og i vand, arrangeret af SHS-Stevns og udviklet af Dansk Svømmeunion.

Altid en succes

– Både instruktører og børn har indtil nu haft nogle dejlige dage sammen, og SHS-Stevns er meget tilfreds med afviklingen af sommerens REMA 1000 AquaCamp. Rigtig mange glade børn har fyldt svømmehallen med aktivitet og er blevet sendt trætte hjem af instruktørerne hver dag, fortæller svømmeskoleleder i SHS-Stevns, Tine Jensen.

Gennem dagene på Campen har deltagerne været igennem mange sjove og spændende aktiviteter og har lært nye ting. Blandt andet har børnene leget tillidslege, lavet livredning, arbejdet med de fem baderåd, lavet opgaveløb, boldspil og piratlege.

Tak til sponsorerne

Dansk Svømmeunion arbejder hvert år på at få sponsorer til REMA 1000 AquaCamp.

– Det er vigtigt for Dansk Svømmeunion, at der er tale om produkter, som kan komme deltagerne til gavn. Hvert år modtager hver deltager således en goodiebag med svømmebriller, badehætte, drikkedunk, T-shirt og små overraskelser. Det er muligt at give denne goodiebag til deltagerne med hjælp fra sponsorer. I år havde børnene også den store fornøjelse at have musik i svømmehallen et par af dagene leveret af en af vores dygtige lokale DJ’s, hvilket gav ekstra meget fart i vandet, forklarer Tine Jensen.

– DJ SGK, ved Søren Gammelgaard og Søren Koldenborg, sponsorerede diskotek i Stevnsbadet.

– Rema 1000 er navnesponsor, og butikken i Strøby Egede har sørget for frisk frugt og saftevand til alle børn hver dag.

– Trygfonden sponsorerede goodiebags til alle deltagere.

Dansk Svømmeunion og SHS-Stevns takker sponsorerne for deres bidrag.

Klar igen næste sommer

– Efter en rigtig god REMA 1000 AquaCamp vil SHS-Stevns i samarbejde med Dansk Svømmeunion arbejde på at kunne afholde det igen i den sidste uge af sommerferien til næste år. Hold øje med Stevns Kommunes digitale Aktiv Sommer katalog for tilmelding, når vi nærmer os næste sommer, oplyser Tine Jensen.

Svømmeklubben vil gerne sige tusind tak til alle deltagere på REMA 1000 AquaCamp’en.

(Fotos: SHS Stevns)