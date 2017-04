Mange nye navne på Venstres opstillingsliste

(Last Updated On: 20. april 2017)

Kun tre af Venstre Stevns’ nuværende kommunalpolitikere genopstiller til efterårets kommunalvalg

11 af de i alt 13 kandidater som indtil videre stiller op for Venstre Stevns. Fra venstre ses borgmesterkandidat Anette Mortensen, John Bøjlund, Gert Nielsen, Jacob Panton-Kristiansen, John Dalsgaard Jensen, Carl Skou, Flemming Petersen, Bjarne Nielsen, Torben Rønnebæk, Tina Høve og Helle Ritter. Axel Mølgaard Andersen og Bjarne Bladt Hansen kunne ikke deltage onsdag aften. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Ved Venstre Stevns’ opstillingsmøde onsdag aften kunne partimedlemmerne være med til at rangere de 12 kandidater, der stiller op til kommunalvalget den 21. november. På et tidligere møde er borgmesterkandidaten, Anette Mortensen, blevet valgt.

Knap 80 medlemmer benyttede sig af muligheden og var mødt op i Erikstruphallen for at afgive deres stemme.

På kandidatlisten optræder kun tre af de nuværende fem kommunalbestyrelsesmedlemmer: Anette Mortensen, Bjarne Nielsen og John Dalsgaard Jensen. Endnu et erfarent navn figurerer på kandidatlisten: Flemming Petersen, der sidste år trak sig fra kommunalbestyrelsen. De resterende ni kandidater vil alle være nye i Rådsalen, såfremt de skulle blive valgt ind i kommunalbestyrelsen.

I faktaboksen står alle kandidaternes listet, med borgmesterkandidaten øverst og de øvrige kandidater i prioriteret rækkefølge i forhold til det antal stemmer de fik på opstillingsmødet.

Der kan for øvrigt føjes flere navne til listen, såfremt relevante kandidater melder sig.

Prioriterer familien

Rikke Gliese Mikkelsen, der sidder i Venstres nuværende kommunalbestyrelsesgruppe, har tidligere meldt ud, at hun ikke ønskede at genopstille. Et valg hun primært har truffet af hensyn til sin familie, der blandt andet tæller to børn på henholdsvis 6 og 10 år.

– Det er tid til nye veje i livet, sagde Rikke Gliese Mikkelsen, som ikke umiddelbart forudser at gøre comeback i lokalpolitik på et senere tidspunkt.

Det andet medlem af kommunalbestyrelsen, som heller ikke tager endnu fire år, er Rasmus Hoffmann-Hansen. Han fravælger, ligesom Rikke Gliese Mikkelsen, politik til fordel for familien, der blandt andet består af de to døtre på henholdsvis 7 og 10 år.

– Jeg vil gerne se mine børn, mens de stadig gider at se mig. Jeg vil hellere savne politik de næste fem år, end jeg vil savne mine piger de næste fem år, forklarede Rasmus Hoffmann-Mikkelsen til Stevnsbladet.

– Det har været fire spændende år, og jeg kommer til at savne politik, sagde han.

Til forskel fra Rikke Gliese Mikkelsen, er Rasmus Hoffman-Mikkelsen dog ikke afvisende overfor, at han på et tidspunkt kunne finde på at melde sig på kandidatlisten igen.

rmh

Venstres kandidatliste

Borgmesterkandidaten står øverst og de øvrige kandidater i prioriteret rækkefølge i forhold til det antal stemmer de fik på opstillingsmødet. Tallet i parentes er antallet af stemmer.