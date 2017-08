Maskerede tyve i Dagli’Brugsen

(Last Updated On: 15. august 2017)

Rødvig: Natten mellem søndag og mandag har maskerede indbrudstyve været på rov i Dagli’Brugsen på Vemmetoftevej i Rødvig.

Gerningsmændene har åbnet tagplader og er derefter brudt ned gennem loftet til et kontor. Her er et pengeskab blevet skåret op med en vinkelsliber.

Efterfølgende har de brudt gennem en mur mellem to lagerrum for at få adgang til bagsiden af endnu et pengeskab, som er blevet forsøgt skåret op med vinkelsliber.

Gerningsmændene har ifølge politirapporten haft god tid og er sluppet af sted med kontanter samt en del skrabelodder. Desuden er Dagli’Brugsens sølvgrå varebil, en Citroën Berlingo med registreringsnummer AW 91475 blevet stjålet med rette nøgle. Bilen er nu efterlyst.

Af videoovervågning fra butikken samt baggården fremgår det, at der er mindst to maskerede gerningsmænd.

Indbruddet er begået mellem kl. 2.23 og 4.48 mandag den 14. august.