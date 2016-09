Menighedsrådsmedlemmerne skal findes i dag

I dag afgøres sammensætningen af medlemmer til mange af landets kommende menighedsråd helt uofficielt, da der landet rundt – også her på Stevns – afholdes opstillingsmøder til de kommende menighedsråd.

For de fleste sogne er opstillingsmøderne helt afgørende, da der mange steder kun bliver opstillet en kandidatliste, og derfor vil sognene allerede efter i dag stå klar med det nye menighedsråd.

Selve menighedsrådsvalget afholdes d. 8. november i år, hvor ca. 12.500 menighedsrådsmedlemmer fra hele landet ny- eller genvælges til en fireårige valgperiode, men allerede i dag stiller kandidaterne op ved de såkaldte orienterings- og opstillingsmøder. Alle, som er medlem af folkekirken og over 18 år, kan stille op til menighedsrådet i deres lokale sogn og på den måde få medbestemmelse i, hvordan deres lokale kirke skal drives. De nye menighedsråd vælges for en fire-årig periode med ikrafttræden 1. søndag i advent, der i år er den 27. november.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, børnerytmik, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet. Menighedsrådet administrerer også kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret for kirkens personale, dog med undtagelse af præsten.

Opstillingsmøder på Stevns tirsdag den 13. september 2016: