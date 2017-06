Mere natur til Stevns

(Last Updated On: 1. juni 2017)

Nu blev det desværre ikke til noget med kalkoverdrevet på klintekanten, og Stevns får så ikke den naturbræmme.

Men i stedet foreslår jeg politikerne at gøre et tilsvarende areal, 42 hektar, til natur, ved at stoppe den grimme, unødvendige og naturfjendske klipning af alle vejkanter og andre græsarealer. Det ligger da lige til højrebenet, hvis altså der er nogle politikere, som synes, at det ville være godt med noget mere natur i Stevns kommune.

Landmændene har lovmæssigt krav på, at der klippes langs deres frøgræsmarker, men alle de andre vejkanter kunne sagtens skånes for slåning, i det omfang trafiksikkerheden tillader det.

Vi har desværre en vejafdeling i kommunen, som hårdnakket fastholder, at de har pligt til at slå alle vejkanterne flere gange årligt. Det passer ikke. Det er noget, de selv har fundet på.

Anni Cassias

Skovvejen 49

Store Heddinge