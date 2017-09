Mette Frederiksen besøgte Mænds Mødesteder

(Last Updated On: 5. september 2017)

Selvom partiformanden for Socialdemokratiet er en kvinde, fik hun fredag formiddag lov at kigge indenfor hos Mænds Mødesteder på Blommevej

Se billederne fra Mette Frederiksens besøg hos Mænds Mødesteder Stevns. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Strøby: I disse måneder rejser Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, rundt i landets kommuner for at vise sin opbakning til de lokale partifæller, som snart skal til kommunalvalg. Fredag var turen nået til Stevns, hvor hun mødte mange af de lokale kandidater – og mændene på Blommevej.

Efter velkomst af den lokale borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, Steen S. Hansen, bød næstformand i Mænds Mødesteder Stevns, Arne Jensen, Mette Frederiksen indenfor i huset. Her fik hun hilst på kortspillerne, blev vist rundt i træværkstedet og køkkenet samt fik spillet lidt petanque i baghaven.

Partiformanden spurgte blandt andet, hvad det gør, at der ingen kvinder er i huset. Dertil svarede en af kortspillerne:

– Det betyder, at vi kan komme, som vi er. Hvis her kom kvinder, så ville de pynte sig, og så skulle vi også stramme os an, og det gider vi ikke, sagde han.

Prisbelønnet hus

Det var på anbefaling af Steen S. Hansen, at det netop blev Mænds Mødesteder, som Mette Frederiksen besøgte.

Foreningen har vundet flere priser siden sin start for 2½ år siden og tæller idag 83 medlemmer.

– Det virker som om, det er et enormt hyggeligt sted her – med nogle utroligt søde mennesker, udtalte Mette Frederiksen efter sit timelange besøg.

– De har fået et fællesskab til at fungere. Det er egentlig ret banalt: Et hus og nogle frivillige kræfter. Det er den slags initiativer, som giver bedre livskvalitet og sammenhængskraft i lokalsamfundet, sagde hun.

