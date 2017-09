Mette Frederiksen: »Stevns bliver interessant at følge«

(Last Updated On: 7. september 2017)

Steen S. Hansen og Mette Frederiksen fik også lejlighed til at drøfte nogle af udfordringerne i Stevns kommune. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby: For nylig var formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, på besøg hos Mænds Mødesteder i Strøby. Udover at møde mændene og høre mere om projektet, var formålet med hendes besøg også at vise sin opbakning til de lokale kandidater til efterårets kommunalvalg.

– Stevns kommune er et af de spændende steder, og det bliver interessant at følge valget, sagde Mette Frederiksen.

I sin beskrivelse af situationen i Stevns kommune brugte partiformanden blandt andet udtrykket »svingstat« (som bruges ved det amerikanske præsidentvalg om de stater, hvor ingen kandidat har et klart flertal, red.).

Partiformandens forventninger til efterårets kommunalvalg er, at Socialdemokratiet på landsplan går frem og får flere borgmesterposter, end partiet har i dag.

Infrastruktur er essentiel

Den lokale gruppeformand og borgmesterkandidat, Steen S. Hansen, fik ved Mette Frederiksens besøg lejlighed til at drøfte nogle af de problematikker, som Stevns kommune oplever i øjeblikket.

– Vi har fået talt om infrastrukturen, både ønsket om en ny statsvej, mobildækningen, den offentlige transport og udfordringerne for de unge, som går på en ungdomsuddannelse, sagde Steen S. Hansen.

– Der er for mange, der tænker uddannelse som et storbyfænomen. Det er en katastrofe for Sjælland. Jo længere afstand de unge har til deres uddannelsesinstitution, des større er frafaldet, sagde Mette Frederiksen.

rmh