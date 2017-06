Midler til opnormering skal findes

(Last Updated On: 6. juni 2017)

Her på det sidste har flere partier sat vilkårene for de stevnske børn på den politiske dagsorden. Det kan undre, at denne interesse først kommer nu kort før kommunevalget, der har jo været tre år, hvor man har kunnet omsætte sin interesse til handling. Det afgørende er, om man vil forpligte sig på at skaffe de nødvendige midler.

Alternativet er indstillet på at skaffe de nødvendige midler til at opnormere institutionerne. Det må være muligt i et budget på over 1 milliard at finde 10 millioner, og hvis det mod forventning ikke lykkes, er vi indstillet på at bryde Lars Løkkes udgiftsloft.

Der er loft over kommunernes udgifter, ikke den enkelte kommunes.

Niels Hansen

Kandidat for Alternativet Stevns