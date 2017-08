Miljøgriseri og pengespild for millioner

(Last Updated On: 8. august 2017)

Lige siden Østbanens barndom har togene overnattet på endestationerne Faxe Ladeplads og Rødvig, hvor togene blev tanket og rengjort. Men et par år efter Lokalbanens overtagelse af Østbanen, fik man i 2003 den »geniale« idé at køre togene til overnatning i Hårlev, hvor de ligeledes tankes og rengøres.

Det betød, at togene efter endt kørsel om aftenen, skulle køres tomme fra Faxe Ladeplads og Rødvig til Hårlev, og igen køres tomme tilbage fra Hårlev til Faxe Ladeplads og Rødvig næste morgen. En merudgift dengang på cirka 570.000 kroner om året. Prisstigninger, samt at de nye tog er dyrere i drift gør, at regningen i 2017 ender på cirka 1,3 millioner årligt, eller cirka 110.000 kroner om måneden.

Den beslutning har indtil nu kostet mindst 15 millioner. Samtidigt brændes der cirka 50.000 liter diesel af årligt til ingen verdens nytte. Det kan kun kaldes miljøgriseri og pengespild.

Der er ikke et eneste seriøst argument for, at togene skal stå i Hårlev om natten, når de lige så godt som tidligere, kunne tankes og rengøres i Faxe Ladeplads og Rødvig,

De sparede penge kunne for eksempel på bare otte måneder betale indkøb af 58 hjertestartere til montering i alle Lokaltogs rullende enheder på hele Sjælland plus Lollandsbanen. S-togene har haft hjertestartere længe.

I øvrigt er der mange andre ting, man kunne anvende pengene til på Østbanen – til gavn for passagerer og personale. For eksempel en forhøjet perron i Rødvig, en hjælp til især handikappede, eller endnu bedre på langt sigt, at besparelsen kunne bidrage til en flytning af stationen til nord for Vemmetoftevej, samt nedlæggelse af overkørslerne på Hovedgaden og Vemmetoftevej, som er rigtig dyre at vedligeholde, ligesom det ville gavne sikkerhed og regularitet.

Men det er der tilsyneladende ikke vilje til. I stedet bliver ledelse og bestyrelse ved med, helt bevidst, at smide 1,3 million kroner ud af vinduet om året. Er det god forvaltning af borgernes skattepenge?

Ebbe Christophersen

Thorsvænge 5

Rødvig