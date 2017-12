Millioner på vej til demensindsats

(Last Updated On: 12. december 2017)

Stevns: Der er ekstra hjælp og ressourcer er på vej til demensramte og deres pårørende i Stevns Kommune.

Lokalt rådgivningscenter

Kommunen er blandt de 14 ansøgerkommuner, der har fået del i puljemidler afsat via den nationale demenshandlingsplan.

I alt har Sundhedsstyrelsen bevilget 2,9 mio. kr. til et demensprojekt, som Stevns Kommune som hovedansøger har udarbejdet i samarbejde med Faxe og Køge kommuner.

Puljemidlerne skal primært bruges til at etablere lokale rådgivnings- og aktivitetscentre. Målet med centrene er, at hjælpen skal være tæt på borgere med demens og deres pårørende. Det skal være muligt at gå lige ind fra gaden og få hjælp uden, at du først skal være visiteret via din kommune.

– Vi er utroligt glade for, at vi nu kan gå i gang med at etablere et lokalt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen, og tilføjer:

– Vi har længe haft indsatsen for demensramte højt på dagsordenen i Stevns Kommune. Allerede i 2015 blev vi, som en af de første kommuner i landet, en del af demensalliancen og har siden dengang officielt været en demensvenlig kommune’, siger borgmesteren.

Penge frem til 2019

Thor Grønbæk, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig også over de ekstra midler til demensindsatsen:

– Vi ser frem til at kunne tilbyde borgere med demens og deres pårørende flere forskellige typer af aktiviteter i deres nærmiljø. Aktiviteterne kan f.eks. være mentaltræning, fysisk træning, pårørendemøder samt sociale tiltag, forklarer Thor Grønbæk.

Som borger betyder partnerskabet, med Køge og Faxe kommuner, at demensramte eller pårørende også kan gøre brug af tilbud og aktiviteter i henholdsvis Faxe og Køge kommuner, hvis man har interessere i dette.

De første rådgivningsaktiviteter starter op i januar 2018, hvorefter der løbende vil blive oprettet nye aktiviteter og tilbud i de tre involverede kommuner.

Puljemidlerne løber frem til oktober 2019. Derefter skal de lokale rådgivnings- og aktivitetscentre overgå til normal drift.

sky