Millioner til fibernet

Nu kan borgere på Stevns søge midler til hurtigere bredbånd

Administrerende direktør i SEAS-NVE, Jesper Hjulmand sendte mandag gammeldags postryttere ud til de udfordrede lokalsamfund på Sjælland og Øerne, der indtil nu haft lange udsigter til at få en lynhurtig fiberforbindelse. ”Vi ved jo, at netop de områder ikke har en god internetforbindelse, så postryttere skal sikre at budskabet om Fiberpuljen når frem”, siger Jesper Hjulmand og opfordrer folk til at gå sammen og søge puljen. (Pressefoto)

Stevns: Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern, SEAS-NVE, tilfører ekstraordinært det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne yderligere 100 millioner kroner til lynhurtigt fibernet. Det sker for at sikre vækst og udvikling i regionen.

Borgere og virksomheder kan søge i den helt nye »Fiberpuljen« fra den 16. januar.

100 millioners projekt

Digital ulighed på tværs af Danmark og mangel på hurtigt internet bør ikke stå i vejen for udvikling og vækst.

Derfor vil SEAS-NVE gennem datterselskabet Fibia bruge 100 millioner kroner på at sikre lynhurtig, stabil og sikker netadgang til særligt udfordrede områder, og Stevns er med i projektet.

Problemer for hver tredje

I dag slås 34 procent af husstandene i Region Sjælland med dårlig bredbåndsforbindelse ifølge en undersøgelse fra Energistyrelsen.

Derfor har mere end hver tredje husstand problemer med hurtig og sikker adgang til helt dagligdags ting som at åbne deres e-boks, kommunikere digitalt med myndigheder og lægen eller arbejde hjemmefra.

Små og mellemstore virksomheders administration er unødvendig langsommelig, og børn og unge har svært ved bruge deres computere og iPads i skolearbejdet.

50 millioner til fiberpulje

Den ekstraordinære investering på i alt 100 millioner kroner udmøntes i to forskellige initiativer på hver 50 millioner kroner.

50 millioner kroner skydes ind i SEAS-NVE’s helt nye »Fiberpuljen« hos datterselskabet Fibia. Puljen kan søges fra den 16. januar og frem til den 15. marts via hjemmesiden Fiberpuljen.dk.

De øvrige 50 millioner kroner skal få fibernet endnu hurtigere ud til de omkring 4.000 borgere og virksomheder i regionen, der allerede har samlet tilstrækkeligt mange lokale ildsjæle.

Landdistrikter hårdt ramt

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer en lang række sjællandske kommuner, tager man godt imod det nye initiativ.

– Det er meget positivt, at SEAS-NVE igennem deres datterselskab Fibia etablerer en helt ny fiberpulje på 50 millioner kr., som skal udbrede højhastighedsbredbånd til virksomheder og borgere i Region Sjælland, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Fiberpuljen er et godt privat supplement til statens bredbåndspulje, hvor Region Sjælland med 95 ansøgninger fik flest ansøgninger på landsplan sidste år, og hvor langt fra alle behov blev imødekommet. Derfor håber jeg, at mange vil søge puljen.

Bliv fiberambassadør

Lokale ildsjæle kan få en væsentlig rolle. Hvis borgerne i for eksempel Højerup har behov for hurtigere bredbånd, så kan beboerne vælge en kontaktperson, som koordinerer indsatsen i lokalområdet.

Ambassadøren arbejder for at skaffe den fornødne opbakning til fibernet og indsender derefter lokalområdets ansøgning og adresseliste til Fibia. Og ja, ambassadørarbejdet er frivilligt, ulønnet arbejde.

Ud over at være bindeled mellem lokalområdet og Fibia, kan rollen som fiberambassadør for eksempel omfatte at tale med borgerne om deres interesse for fibernet, arrangere informationsmøder, oprette en lokal Facebook-gruppe for fibernet i området og andet, som kan få fibernet til lokalområdet.

Hvad koster det?

Ifølge Fiberpuljen.dk er standardprisen for tilslutning af private husstande i nye områder 1.995 kr.

Men denne egenbetaling er fradragsberettiget, jævnfør reglerne for håndværkerfradraget.

Udvælgelsen af nye projekter vil ske ud fra kriterier, der minder om ansøgningskriterierne til statens bredbåndspulje.

– Med de 100 millioner kroner vil vi gøre en ekstra indsats for at fremtidssikre regionen, skabe vækst, bekæmpe digital ulighed og øge værdien af boligerne i Syd- og Vestsjælland, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE, og han slutter:

– Lokalsamfundene i yderområderne skal havde bedst mulige vilkår for at tiltrække og fastholde nye beboere og skabe vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder.

Gavner tusinder husstande

SEAS-NVE’s mål med den store ekstrainvestering er, at grave fibernet til yderligere 6.000 bopæle og virksomheder end oprindelig planlagt i 2017.

De 50 millioner kroner i »Fiberpuljen« forventes at kunne passere 1.500 til 2.000 ekstra bopæle og virksomheder i yderområderne, og de 50 millioner kroner, der skal sætte turbo på fibernetudrulningen til ildsjæle, der allerede står på venteliste, forventes at passere 4.000 husstande.

sky