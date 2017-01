Mindeø i Solgårdsparken

Stenen er sat på et fundament kreeret af Max Andersen fra Bjælkerup. (Privatfotos)

Strøby Egede: Ved årets nytårskomsammen i Solgårdsparkens Støtteforening startede de fremmødte med at gå ned til Tryggevælde Å for at mindes foreningens afdøde formand Ivan Petersen.

Den fungerende formand, Olli Pedersen, reflekterede over året, der var gået, først det positive, men så det negative, hvor Ivan Petersens pludselige død var chokerende for alle.

– Ivan Petersen var om nogen identificeret med arbejdet i Solgårdsparken. Han gik foran og hyggede om de frivillige, der lægger et stort arbejde vedligeholdelsen af den gamle park, sagde Olli Pedersen.

Støtteforeningens bestyrelse besluttede at oprette et minde for Ivan. Man fandt en velegnet sten i parken og har nu opkaldt øen syd for Prins Paris Templet for »Ivans Ø«.

Edel Kaiser mindedes en samtale med Ivan og derefter holdtes et minuts stilhed, inden snoren blev klippet. Man kunne herefter gå ud på øen for at tage mindestenen i betragtning.

Efter indvielsen gik de cirka 30 fremmødte tilbage til spejderhytten, hvor man ønskede hinanden et godt nytår, hvor man kan se frem til fejringen af Støtteforeningens 25 års jubilæum pinselørdag den 3. juni.