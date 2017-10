Mindeord: En hædersperson

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Meddelelsen om Kaj Weng Rasmussens død leder tankerne tilbage på en hædersperson, der helligede sit liv til politik. Kaj udnyttede sit liv til fulde, drev et mønsterfamilielandbrug samtidig med, at han udførte en stor politisk indsats. Kaj nåede faktisk at leve to liv.

Han gik aldrig på kompromis med sin ideologi og principper og respekterede demokratiet til fulde. Jeg er taknemmelig for, at jeg nåede at gå i Kajs politiske skole.

Kaj var altid 100 procent velforberedt. Det betød respekt omkring ham, og han blev den længst siddende lokalpolitiker i Danmark, for hvilket han blandt andet modtog Dannebrogskorset.

Kaj var en del af den historiske udvikling i dansk politik og nåede både at sidde i Sogneråd og Kommunalbestyrelse gennem to kommunalreformer og som samlet blev til 50 år og 8 måneder. Han sad 25 år i Storstrøms amtsråd – og i Regionsrådet for Sjælland nåede han 1 periode på 4 år. Det betød, at han var et leksikon i politik og særdeles interessant at lytte til. Hans viden var enorm.

Af hans store interesseområder kunne nævnes mange, men posten i Rødvig Havns bestyrelse var altid snuppet af Kaj, nærmest inden konstitueringen var begyndt.

Kaj elskede at synge. En af hans yndlingssalmer var »Nu falmer skoven trindt om land«. Kaj døde på en sådan flot efterårsdag.

Æret være Kajs minde

Borgmester

Mogens Haugaard Nielsen