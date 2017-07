Mindeord Ole Anker

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Det var trist at modtage meddelelsen om Ole Ankers alt for tidlige død. Mine tanker går til Jutta, Oles kone gennem hele livet, til børn og børnebørn.

Unge, med et stærkt ønske om at ændre det borgerlige flertal til et socialistisk, stillede Ole og jeg op til kommunevalget i 1985. Her mødte jeg en mand med et stærkt socialt og fagpolitisk engagement. Arbejderne, ikke mindst de ufaglærtes arbejds- og livsvilkår var hans drivkraft, og hele livet var han aktiv i S.I.D., siden 3F.

Ole og jeg sad 24 år sammen i Stevns kommunalbestyrelse fra 1986 til 2010. Mange, mange timer har vi tilbragt i hinandens selskab. I min borgmestertid fra 1990 til 2002 var Ole formand for Teknisk Udvalg, et job han klarede rigtigt godt.

Ole og jeg vidste, at vi kunne stole 100 procent på hinanden, og ting blev udført som aftalt. Aldrig har der været et ondt ord imellem os, trods store diskussioner når der skulle prioriteres. Ole var altid loyal, når en beslutning var truffet. Han kendte og anerkendte demokratiets spilleregler, men kæmpede til sidste bloddråbe for sine synspunkter.

Jeg er glad for at have kendt Ole, en mand der aldrig glemte sit ståsted, og som utrætteligt kæmpede for de svageste i samfundet.

Ære være Ole Ankers minde.

Tidligere Borgmester

Gina Øbakke