Mindeord – Stolt politiker med stor myndighed

(Last Updated On: 19. oktober 2017)

Første gang, at jeg mødte Kaj Weng, var i valgkampen 1985. Jeg mødte en mand med meget stor selvtillid og med et meget stort selvværd. Han var stolt over at være politiker, og han varetog sit politiske arbejde som socialudvalgsformand med stor myndighed i mange år. Han var ikke en mand, der overlod til administrationen alene at træffe alle beslutninger. Han blandede sig i personsager og udstak retningslinjer ud fra sin viden.

Da vi mødtes, havde han ikke meget til overs for den unge pige: mig. Kunne jeg klare mosten? Han afprøvede mig i enhver henseende og havde en fantastisk hukommelse. Da jeg blev valgt som borgmester i 1990, gav han mig – med et charmerende smil – »tre måneders helle, inden det går løs«, sagde han.

Det gik heldigvis ikke så galt. Rigtigt gode venner blev Kaj og jeg aldrig, men vi fik stor, gensidig respekt for hinanden.

Kaj og tidligere borgmester Arne Ebdrup var af den gamle skole. Et ord var et ord, uanset om det er mundtligt eller skriftligt. Det er jeg taknemmelig for at have lært, og det videreførte jeg som borgmester i Stevns Kommune.

Et langt politisk liv er slut – ét af de længste i dansk kommunalpolitisk historie.

Æret være Kajs minde

Gina Øbakke

Tidligere borgmester