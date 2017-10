Mindeord – Stor fortaler for frihed under ansvar

(Last Updated On: 23. oktober 2017)

Budskabet om Kaj Weng Rasmussens død kom ikke uventet. De seneste år med svigtende helbred, der ikke tillod Kaj Weng at deltage i demokratiets virkemiddel: debatten, var svær at være vidne til.

Kaj Weng stod solidt plantet i begrebet frihed under ansvar. Det kom til udtryk i hans forhold til den frie skole, hvor Kaj Weng besad en post gennem 35 år i bestyrelsen, for det der nu er Gymnastikefterskolen Stevns. Den frie kirke på Syd Stevns, som i Kaj Wengs tid overgik fra Stevns Frikirke til Stevns Valgmenighed i 1960, var ikke en ændring Kaj Weng brød sig om.

I mange samtaler gennem årene, har jeg og Kaj Weng vendt denne ændring for kirken, og menigheden på Vandrigsvej i Gevnø. Det var en skuffelse for ham, og hans hustru Kirsten, at flertallet i menigheden stemte for denne ændring.

Prisen for ændringen var, at provsti og stift fik tilsyn med Valgmenighedens kirkebog, samt mulighed for at overvåge de kirkelige handlinger. Til gengæld blev Valgmenighedens attester retsgyldige. Kaj Weng så dette som et indgreb i den frihed, der var så vigtig for ham. Trods ændringen, var det kendetegnende for familien på “Bækkelund”, at når demokratiet havde talt, arbejdede man loyalt for flertallets beslutning.

Stevns Valgmenighed har ved Kaj Wengs død mistet en markant personlighed. Gennem 45 år sad han i bestyrelsen for vores menighed. Jeg nåede at sidde i bestyrelsen sammen med Kaj Weng i mange år, både for Gymnastikefterskolen Stevns og Stevns Valgmenighed. Gennem dette arbejde fik jeg stor respekt for Kaj Weng. Altid velforberedt til aftenens møde, lovstof og bekendtgørelser var gennemlæst. Ved møderne skabte Kaj Weng med sin personlighed en atmosfære af sikkerhed og troværdighed.

Højskole og den del af åndslivet fyldte meget på “Bækkelund” i Magleby. Derfor vil jeg mindes Kaj Weng med to linjer fra Jeppe Aakjærs historiske sang, “Som dybest brønd”:

Lad mig kun flagre hen som blad i høst

Når du, mit land, min stamme, frit må leve

Æret være Kaj Wengs minde.

Stevns Valgmenighed

Hans Dalgaard