Mindeord ved Peter Madsens død

(Last Updated On: 12. juli 2017)

Det var en fyldt Magleby Kirke, der tirsdag den 11. juli tog afsked med Peter Madsen.

Peter var god til mennesker, uddannet psykolog og ansat som forstander på Mindehøjskolen i Havnelev. Det var her hans evner kom til sin ret, specielt da børn og unge især interesserede ham.

Han havde dog også andre interesser og blandt dem var landbruget, en interesse han delte med sin kone. Det førte til køb af Rubjerggård i Magleby, som de sammen drev med jordbrug og dyrehold.

Det var på grund af dyrene, at jeg mødte Peter og Lone. Peters interesse for andre mennesker og lysten til at gøre noget for andre fik mig til at foreslå ham som medlem af Lions klub Stevns. Det blev han i marts 2001. Han blev hurtigt et skattet medlem og tog del i de mange aktiviteter, som også Lone deltog i.

Peters analytiske evner, seriøsitet og veltalenhed gjorde, at man lyttede til ham. Humoren var en ikke ubetydelig del af hans personlighed og udtryksmåde. Desværre blev Peter ramt af sygdom, og da han på grund heraf følte, at han ikke kunne udfylde sin plads i Lions tilstrækkeligt, ville han melde sig ud, men han indvilgede i at blive, til han igen var frisk efter sygdom. Sådan skulle det ikke gå. Peter sov stille ind omgivet af sine kære den 3. juli.

Medlemmerne af Lions Stevns har mistet et særdeles værdsat medlem, som vi er taknemmelig for at have kendt. Tabet er størst for Lone og datteren Anne, om hvem tankerne nu samler sig i de svære stunder.

Æret være Peter Madsen.

På Lions Stevns vegne

Viggo Nielsen