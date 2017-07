Mindeord – Ved Peter Madsens alt for tidlige død

(Last Updated On: 10. juli 2017)

Havnelev: Det er med stor sorg, at vi i bestyrelsen for Mindehøjcentret modtog beskeden om forstander Peter Madsens alt for tidlige død. Han blev kun 59 år.

Peter blev ansat som forstander for Mindehøjskolen og Opholdsstedet Havnelev 1. august 2005.

Peter var en kompetent og loyal medarbejder, hvis store fokus var børnenes og medarbejdernes trivsel. Han var af alle parter anset for at være en dygtig og yderst vellidt forstander.

Inden for den sidste tid var Peter så uheldig at få en alvorlig sygdom, som han til sidst ikke have kræfter til at modstå.

Bestyrelsen har stor medfølelse med Peters familie, som sammen med ham har kæmpet en ulige kamp, som ikke kunne vindes.

Bestyrelsens tanker går i disse dage til de efterladte. Peter efterlader sig et tomrum, som bliver svært at udfylde.

Bestyrelsen vil gøre sit bedste for at udfylde dette tomrum til gavn for både elever og ansatte på Mindehøjcentret.

Æret være Peter Madsens minde.

På bestyrelsens vegne

Alex Ingemann Jensen, formand

Peter Madsen bisættes fra Magleby Kirke tirsdag den 11. juli kl. 11.