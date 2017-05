Minimal erstatning til utilfredse lodsejere

(Last Updated On: 23. maj 2017)

Fredningsnævn: Stevns Klint er en kronjuvel af stor national betydning

Stevns: Lodsejere ville have 42 millioner kroner i erstatning for fredningen af Stevns Klint. De får langt mindre.

Fredningsnævnet for Østsjælland har netop afgjort, at cirka 50 lodsejere, som har lidt tab, som følge af fredningen af Stevns Klint, sammenlagt får 2,6 millioner kroner.

Sagens historie

Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening fremsatte den 13. januar 2016 forslag om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune. Fredningsforslaget omfattede et areal på ca. 128 hektar.

Med en fredning på baggrund af dette forslag sikres ikke blot offentligheden adgang til området via et sammenhængende og kystnært stiforløb hele vejen fra Bøgeskoven i nord til Rødvig i syd. Fredningsforslaget lægger samtidig op til, at der etableres en bræmme af 25 meters bredde, hvor naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev fremmes og udvaskning af gødning og sprøjtemidler til klintprofil samtidig mindskes.

Klagefrist til grundlovsdag

Fredningsnævnet omtaler i sin afgørelse Stevns Klint, som en af “kronjuvelerne” og har en fredningsmæssig værdi, der er af væsentlig, national betydning.

Der er fire ugers klagefrist fra 5. maj 2017. I forbindelse med behandling af indkomne klager vil Natur- og Miljøklagenævnet afholde et offentligt møde samt foretage besigtigelser. Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, det vil sige Naturbeskyttelsesloven.

Anbefaler ikke at klage

Fredningsnævnets afgørelse om erstatning betyder, at kommunens andel bliver 257.263 kr. Den 9. maj havde kommunens Natur-, Fritids- og Kulturudvalg møde om sagen.

Udvalget besluttede, at anbefale at Stevns Kommune ikke klager over afgørelsen vedrørende at bestemmelserne ved Stevns Fyrcenter træder i kraft med det samme, og at der fortsat må dyrkes, sprøjtes og gødes i 25 meter bræmmen. Hele området ved Stevns Fyrcenter påtænkes udlagt til formidling af kulturhistorie som Den Kolde Krig og fyr- og søfartshistorie, fugletræk, den stedlige flora og fauna samt til kultur- og fritidsaktiviteter.

Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om at anke fredningskendelsen.

sky