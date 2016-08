Mistede kontrol over bilen og endte i have

KLIPPINGE: Kl. 13.11 i går fik politiet melding om, at en bil var forulykket og standset i en have på Bjælkerupvej.

Det viste sig, at en 23-årig mand fra Korsør under kørsel i en varebil ad Bjælkerupvej i sydøstlig retning var kommet ud i rabatten. Under genopretning af bilen mistede han herredømmet over den og kørte først gennem en hæk på vejens modsatte side, hvorefter bilen rullede rundt, inden den standsede på siden cirka 50 meter inde i en have.

Den 23-årige blev tilset af en tilkaldt læge på stedet, men var sluppet fra uheldet med diverse knubs.

Ingen andre trafikanter blev involveret i ulykken, og haveejeren af er underrettet om førerens identitet.